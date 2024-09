Il Comune di Manfredonia vuole eliminare le barriere architettoniche

La nostra città compie un passo decisivo verso l’inclusione e l’accessibilità. Dopo anni di attesa, la nostra città è pronta per dotarsi del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un progetto ambizioso che mira a rendere la nostra comunità più accessibile e inclusiva.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 4 settembre 2024, l’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha deciso di destinare una parte delle risorse provenienti dagli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni edilizie per l’elaborazione e l’attuazione del PEBA. Questo piano, fondamentale per il miglioramento della vivibilità urbana, sarà finalizzato a rendere gli spazi pubblici e privati, aperti al pubblico, più sicuri, fruibili e accoglienti per tutti.

Nei prossimi mesi, l’Amministrazione avvierà un percorso partecipato, che vedrà il coinvolgimento attivo della cittadinanza e, in particolare, delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, insieme ai professionisti del settore. L’obiettivo sarà quello di costruire una visione condivisa per una città senza barriere, garantendo una piena inclusione sociale.

L’Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto, promotore della delibera approvata, ha così commentato: “Ringrazio il Sindaco Domenico la Marca e la Giunta per aver sostenuto e condiviso con entusiasmo questa proposta che non riguarda solo l’abbattimento delle barriere urbane, ma renderà la nostra città più giusta e solidale, favorendo altresì l’integrazione sociale, la sicurezza, il miglioramento della qualità della vita e la mobilità di tutte le cittadine e i cittadini della nostra amata città”.

Il PEBA rappresenta un obiettivo fondamentale da raggiungere al più presto per una città più equa e accessibile per tutti.