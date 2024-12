“Il Comune di Manfredonia ha perso il contributo ministeriale per il Carnevale 2024”. Forza Italia mostra la delibera

AVEVAMO RAGIONE: IL COMUNE HA PERSO IL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL CARNEVALE 2024

Lo abbiamo sostenuto sin dal primo istante. Il comune non ha ottenuto il contributo, relativo alle manifestazioni carnevalesche storiche, avendo omesso la presentazione dell’istanza per l’anno 2024, il cui termine scadeva il 6 novembre, presso il ministero della cultura.

Con un comunicato, diffuso,ieri, attraverso il profilo istituzionale Facebook,l’amministrazione ha compiuto un vano tentativo di giustificare in maniera goffa la propria inerzia incomprensibile , addirittura, nell’invio della domanda.

A tale strumentalizzazione manifesta e debole, abbiamo replicato, evidenziando che l’avviso comunale prevedeva che il progetto dovesse essere conforme ai criteri definiti dal ministero per la concessione della provvidenza in questione. Era,quindi,agevolmente,intuibile l’intendimento del commissario, volto ad ottenere le risorse dal dicastero culturale.

Infatti, a seguito di ulteriori approfondimenti, abbiamo accertato che il commissario, con deliberazione 11 gennaio 2024, n.3, nell’approvare il programma per il carnevale, ha candidato esplicitamente la proposta al bando ministeriale 2024, per i sostegni economici destinati ai carnevali storici.

Alleghiamo il testo del provvedimento commissariale, che comprova quanto da noi sottolineato.

Siamo in presenza di una maggioranza, che, ancora una volta, nega spudoratamente la verità dei fatti, risultante dai documenti, così come già avvenuto nel caso dell’acquisto dell’automobile per il sindaco all’insaputa di tutti.

I consiglieri comunali di Forza Italia Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli