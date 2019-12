Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana ha presenziato la manifestazione “CROSSinPuglia 2019”

Il Comitato Regionale FIDAL Puglia indice e la ASD Gargano 2000 Manfredonia hanno organizzato la 5^ prova di CROSSinPUGLIA 2019, manifestazione di corsa campestre per l’anno 2019, tenutasi presso il Villaggio Turistico dello SCALO DEI SARACENI S.P. 141 Manfredonia, lo scorso primo dicembre.

La manifestazione era riservata a tutti i tesserati FIDAL delle categorie maschili e femminili Senior, Promesse, Junior, Allievi/e, Cadetti/e, Ragazzi/e ed Esordienti A/B/C in regola con il tesseramento 2019.

E proprio in tale occasione il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana ha fornito il servizio di primo soccorso, durante tutto la manifestazione.

Ci piace citare un passo di un articolo pubblicato da Matteo Simone (qui l’intero articolo https://ilsentieroalternativo.blogspot.com/2019/10/01-dicembre-2019-campionati-regionali.html):

“Lo sport è come un treno che porta in giro per città e paesi per incontrare gente e sperimentare fatica e condivisione, approfondendo la conoscenza di se stessi e degli altri diventando tutti più forti e resistenti fisicamente e incrementando sempre più consapevolezza delle proprie capacità e risorse individuali e di gruppo e incrementando sempre più anche speranza, fiducia in sé e negli altri e soprattutto resilienza continuando ad andare avanti sempre nella vita ogni giorno con quello che c’è nel momento presente.”.

Un grande “grazie” va a tutti i volontari intervenuti da parte di tutto il Direttivo.

