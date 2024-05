Il Collegio non si farà più: la decisione sorprende il pubblico di Rai 2

Il collegio è stato per tanti anni un docu-reality di punta dei teleschermi di Rai 2. Ma dopo otto edizioni costellate da successi e inciampi, il programma potrebbe non avere un sequel. Secondo quanto riportato da BlogTv.Italia, la Rai e la casa di produzione avrebbero deciso di abbandonare definitivamente il progetto e quindi rimettere in piedi il programma cult degli ultimi dieci anni di televisione. I motivi della chiusura de Il collegio potrebbero essere molteplici. Gli ascolti infatti non hanno brillato nell’ultima edizione rispetto al passato. La tv di stato aveva acquistato il format fino al 2023. Un accordo che è stato onorato dalla Rai fino alla fine.

Il Collegio non andrà più in onda

Il docu-reality potrebbe non andare più in onda su Rai 2. Il collegio potrebbe essere stato cancellato dai palinsesti televisivi della Rai dopo otto anni di successi e inciampi. Infatti, i piani alti di viale Mazzini non avrebbe nessuna intenzione di investire economicamente per produrre il docu-reality di sole sei prime puntate in prime time. Di qui, la decisione di cancellarlo da Rai 2. A confermare tale decisione ci sarebbe la decisione di non fare casting che erano iniziati sempre a maggio per le precedenti stagioni. Un duro colpo per i giovani che ogni anno seguivano il docu-reality in televisione per poi commentarlo sui social.