Il Centro Commerciale Gargano lancia “Ogni Albero Conta”: un progetto educativo per la Foresta Umbra

Monte Sant’Angelo, 6 marzo 2025 – Il Centro Commerciale Gargano, con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo e del Reparto Carabinieri Biodiversità Foresta Umbra, ha realizzato “Ogni Albero Conta”, un progetto educativo volto a sensibilizzare le nuove generazioni e la comunità sulla tutela della Foresta Umbra, patrimonio UNESCO.

Svolto da novembre 2024 a marzo 2025, il progetto ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Monte Sant’Angelo in attività formative, creative e ludiche. Dopo incontri divulgativi sul tema della biodiversità e delle norme antincendio, i ragazzi hanno realizzato disegni e poesie esposti nella galleria del Centro Commerciale, contribuendo attivamente alla diffusione di messaggi di salvaguardia ambientale.

Un momento centrale del progetto è stata la visita al Museo Naturalistico e al Villaggio della Foresta Umbra, dove gli studenti hanno potuto esplorare la flora e la fauna locali, scoprendo la storia delle faggete vetuste e delle tradizioni legate ai boscaioli e carbonai garganici.

Tra le iniziative, il Centro Commerciale ha organizzato attività ludiche incentrate sull’educazione ambientale, utilizzando il gioco per rendere i bambini protagonisti della diffusione di buone pratiche per la tutela della Foresta Umbra.

A conclusione del progetto, il Centro Commerciale Gargano ha lanciato una campagna pubblicitaria ANTINCENDIO, diffusa su stampa, web e social, per sensibilizzare la cittadinanza a comportamenti utili alla salvaguardia della Foresta Umbra, specialmente in vista della nuova stagione estiva. La campagna punta a prevenire gli incendi boschivi e a diffondere buone pratiche per la tutela dell’ambiente.

Con questo progetto, il Centro Commerciale Gargano conferma il suo impegno nella promozione di iniziative che uniscono educazione, comunità e sostenibilità, con la convinzione che ogni albero e ogni gesto contino per un futuro migliore.

Ogni albero conta, il tuo gesto fa la differenza.

