[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il caso delle gemelline Schepp stasera in tv a Detectives – Casi irrisolti

Questa sera alle ore 21:30 su Rai 2 andrà in onda la seconda puntata della quarta stagione di “Detectives. Casi irrisolti”.

“Detectives” approfondisce casi di cronaca giudiziaria, attraverso il racconto degli investigatori della Polizia di Stato protagonisti degli episodi, che illustreranno ai telespettatori i dettagli dell’attività investigativa svolta per il caso in esame. Casi risolti che hanno tenuto con il fiato sospeso gli italiani o casi irrisolti che ancora aspettano di dare un volto all’assassino.

Il programma, con una trama narrativa avvincente, ripercorre insieme ai dirigenti della Polizia di Stato, protagonisti di ogni singola puntata, il percorso d’indagine, attraverso i documenti originali, il racconto dei testimoni, la ricostruzione dei fatti, utilizzando evidenze giudiziarie e materiali audio/video/fotografici spesso inediti.

Rappresenta, per questo, un valido strumento di informazione e approfondimento per il pubblico, che avrà la possibilità di conoscere da vicino il lavoro dei poliziotti, di chi, per missione, entra in contatto quotidianamente con le realtà criminali più efferate.

PUNTATA DEL 27 FEBBRAIO 2025:

Verrà analizzato “IL CASO DI TERESA BUONOCORE” e “IL CASO DELLE GEMELLINE SCHEPP”

Il conduttore, Pino Rinaldi, racconterà le indagini per l’omicidio di Teresa Buonocore avvenuto a Napoli nel 2010 e per la scomparsa delle gemelline Alessia e Livia Schepp. In studio assieme a Pino Rinaldi analizzeranno i rispettivi casi il Dr. Pietro Morelli ed il Dr. Alfredo Fabbrocini.

APPROFONDIMENTO SUL CASO DELLE GEMELLINE SCHEPP

Saint-Sulpice, 3 febbraio 2011, una donna, Irina Lucidi, riceve una cartolina nella quale l’ex marito, Matthias Schepp, le scrive che vuole la custodia delle figlie o, almeno, l’affidamento congiunto.

Il loro matrimonio è finito solo da pochi mesi con una separazione voluta da lei e mai realmente accettata da lui. Tra loro due splendide figlie di 6 anni, gemelle, Alessia e Livia Schepp.

Le due piccole trascorrono l’ultimo fine settimana del gennaio 2011 assieme al padre.

Dalle 14:30 di domenica 30 gennaio, si perdono definitivamente le tracce dell’uomo e delle due bimbe. Si scoprirà, dopo, che il marito con le bambine affronteranno un lungo viaggio tra la Svizzera, la Francia e l’Italia, in auto e in nave.

Lo stesso giorno in cui la moglie ha ricevuto la cartolina, a più di mille km di distanza, a Cerignola, l’uomo, da solo, senza le figlie, parcheggia l’automobile e da lì a poco si getterà sotto un treno ad alta velocità togliendosi la vita. Non si sa che fine abbiano fatto le due gemelline, né sono mai stati ritrovati i corpi.

Quella che potrebbe sembrare una tragica storia d’amore, purtroppo, non è altro che l’epilogo asincrono di un folle viaggio all’insegna della vendetta.