Il cartellone eventi del Natale a Vieste

Natale a Vieste, che la magia abbia inizio

Per il Natale, la città di Vieste si veste a festa Con “Natale a Vieste”, un ricco programma di appuntamenti pensati per rendere il nostro paese ancora più magico e accogliente durante le festività. Dal 6 dicembre fino all’epifania, Vieste sarà palcoscenico di eventi che coinvolgeranno tutte le fasce d’età: concerti, spettacoli, laboratori per bambini, e tanto altro ancora.

Il sindaco, Giuseppe Nobiletti, ha dichiarato: “Il Natale è un momento speciale per la nostra comunità e vogliamo assicurarci che ognuno possa vivere appieno questa magia. Le tradizioni che ci legano al passato saranno al centro dei nostri eventi, perché crediamo che il valore delle nostre radici ci aiuti a costruire un futuro insieme.”

“In questo speciale calendario natalizio, ho voluto mettere al centro i nostri bambini e le nostre tradizioni – ha commentato l’assessore ai grandi eventi Tano Paglialonga – creando un ricco programma di eventi pensati per tutta la famiglia. Ogni anno, grazie alla collaborazione con le associazioni locali, siamo in grado di offrire iniziative che rendono le festività ancora più magiche. È un’occasione unica per vivere insieme momenti di festa, riscoprire la bellezza delle tradizioni e contribuire al senso di comunità che ci unisce. Vi invito a partecipare numerosi, perché ogni evento è pensato con amore e impegno per regalare sorrisi e gioia a tutti!