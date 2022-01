Il Carnevale di Manfredonia entra nel Direttivo di Carnevalia, l’Associazione dei Carnevali storici d’Italia

Il Carnevale di Manfredonia, rappresentato da Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, entra nel Direttivo di Carnevalia, l’Associazione dei Carnevali storici d’Italia, riunitasi oggi in Assemblea a Roma presso la Casa del Cinema.

Un incontro tecnico-istituzionale molto proficuo con l’avvio di interlocuzioni con le kermesse nazionali più importanti (Viareggio, Venezia, Putignano, Fano, Acireale, Sciacca) per far evolvere l’organizzazione e rilanciare il marketing dell’evento sipontino in un contesto più consono e strategico, dove il Carnevale diventa strumento di crescita economica, turistica e culturale, potenziando l’aspetto della valorizzazione delle tradizioni e delle maestranze, oltre il mero aspetto ludico.

Il Carnevale di Manfredonia scalda i motori per l’edizione n.68.

A breve notizie ufficiali dall’Amministrazione comunale.