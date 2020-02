Il Carnevale di Manfredonia alla Bit di Milano

Un’esperienza meravigliosa anche grazie all’attivismo dell’UNPLI Puglia che ha organizzato le attività in Fiera.

Puglia: l’Italia che non ti aspetti anche grazie alle attività delle delle Pro Loco.

In Puglia c’è una guida, da oggi disponibile in italiano e inglese, per scoprire gli appuntamenti di animazione territoriale organizzati dalle Pro Loco: Sagre, Carnevali, Riti della Settimana Santa, elementi caratteristici del patrimonio materiale e Immateriale della Puglia

Un ringraziamento particolare alla Regione Puglia per averci ospitati, all’assessore Loredana Capone per la stima dimostrata e all’UNPLI Puglia di cui facciamo orgogliosamente parte.

