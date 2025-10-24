[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Card. Matteo Zuppi Invita a Partecipare al Poliedro della Pace il 7-8 Novembre a San Giovanni Rotondo

Il Presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) saluta il Vescovo Padre Franco, il Sindaco Filippo Barbano e il Prof. Riccardo Morri di AIIG, dispiaciuto di non poter essere presente.

Mentre a Roma apre oggi il Giubileo delle Equipe Sinodali e la Terza Assemblea del Sinodo, ci giunge l’augurio di buon convegno dal Card. Zuppi.

Il Presidente della CEI sottolinea come il titolo “Tra ponti muri” sia già tutto un programma attorno a cui riflettere.

“La pace è di tutti, lo sappiamo bene – afferma il Presidente della CEI – ma richiede anche lo sforzo di tutti, richiede anche l’impegno di ogni persona. Nessuno puo dire io non posso fare niente per la pace, perché tutti possiamo fare molto. Nessuno, anche i più grandi, tra i suoi non ce la fanno, perché tutti quanti possiamo aiutare a trovare la pace e a difenderla”.

Guardando al ricco programma e le modalità del Convegno conclude: “sono contento perché sono certo che possa essere un’occasione di riflessione, ma soprattutto di scelta, essere operatori di pace disarmati e disarmanti. Grazie”.

Clicca qui per programma completo e iscrizioni: bit.ly/poliedropace2025