Il Capitano Giuseppe Murgolo da Vico del Gargano nella missione di pace Unifil in Libano

Un figlio della nostra terra: orgoglio vichese!

Un figlio della nostra terra, il Capitano Giuseppe Murgolo, effettivo al Reggimento Cavalleggeri Guide (19°), è impegnato da agosto 2024 nella missione di pace UNIFIL in uno dei territori più martoriati del Medio Oriente: il Libano.

Attualmente, il Capitano Murgolo partecipa alla Missione “Leonte XXXVI” con la Brigata Sassari, una delle unità più prestigiose e decorate dell’Esercito Italiano.

Il suo ruolo in questa importante operazione testimonia il profondo impegno dell’Italia nel sostenere la pace e la stabilità in un’area strategica e delicata come il sud del Libano.

La missione, svolta sotto l’egida delle Nazioni Unite, è volta a garantire il rispetto del cessate il fuoco, il supporto alla popolazione locale e il monitoraggio della linea di demarcazione (nota come “blue line”) che segna il confine tra Israele e Libano.

In questo contesto il Capitano Murgolo, al comando di circa 100 militari, porta avanti un lavoro prezioso e delicato, caratterizzato da professionalità, dedizione e spirito di sacrificio.

La nostra comunità è orgogliosa del suo operato e dei valori che rappresenta: coraggio, solidarietà e impegno per la pace. A lui vanno il nostro sostegno, la nostra stima e un augurio di buon lavoro, certi che saprà onorare con il suo servizio l’Italia e la nostra terra.