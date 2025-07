[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il caldo e l’afa tornano da lunedì 14 luglio

Le ultime uscite modellistiche confermano una nuova espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale a partire da domenica 13, con effetti via via più marcati tra lunedì 14 e mercoledì 16. Non si tratterà solo di un semplice aumento termico, ma di un ritorno dell’afa vera, quella che distorce le percezioni e rende ogni sforzo più pesante.

Lo scrive MeteoLive.

In Puglia non solo torneranno temperature massime da 37-38 gradi nelle zone interne, ma sulle coste torneranno anche le notti tropicali, con minime ben oltre i 22-24°C nelle città e punte di 26°C.