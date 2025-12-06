[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL 6 DICEMBRE APRE LUCWOOD, LO SPAZIO DEDICATO AI BAMBINI NEL NATALE DI MANFREDONIA 2025

A Manfredonia arriva LUCWOOD: uno spazio pensato per far divertire i bambini durante le festivita natalizie. Dal 6 dicembre, all’interno del LUC, sul Lungomare Nazario Sauro 37, sono previste letture animate, laboratori creativi, giochi, spettacoli, momenti di teatro e disegno.

E per rendere ogni giornata ancora piu piacevole, ci sara un Candy Point sempre attivo con zucchero filato e popcorn.

L’inaugurazione si terra sabato 6 dicembre, alle 18.30, con la partecipazione della Street Band dei Babbi Natale.

LUCWOOD fa parte del programma del Natale di Manfredonia 2025 dell’Amministrazione comunale.

Apertura quotidiana: 6 dicembre – 6 gennaio, ore 18.00–21.00 LUC – Lungomare Nazario Sauro 37 Ingresso libero – attivita gratuite

Il Natale di quest’anno sara anche un luogo dedicato ai piu piccoli e al loro diritto ad imparare giocando.

Maria Teresa Valente Assessora al Welfare e Cultura