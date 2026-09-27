Il 4 ottobre la quarta edizione del microchip day a Manfredonia

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MICROCHIP DAY, IL 4 OTTOBRE TORNA “SE LI AMI, LI CHIPPI”: L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER PRENDERSI CURA DEI NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE

Torna a Manfredonia il “Microchip Day – Se li ami, li chippi”, l’iniziativa dedicata alla tutela e al benessere degli animali che giunge alla quarta edizione.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Piazza del Popolo, dove sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio di applicazione del microchip e registrazione in anagrafe per cani e gatti dei residenti nel territorio di Manfredonia.

L’iniziativa è promossa dalla Città di Manfredonia – Assessorato al Welfare, Cultura e Benessere Animale, in collaborazione con ASL Foggia e con il supporto di ENPA Manfredonia.

Un appuntamento che ormai si inserisce in un percorso continuativo di sensibilizzazione. Già nelle precedenti edizioni il Microchip Day aveva raccolto una significativa partecipazione dei cittadini; nel 2024 e nel 2025 sono state organizzate più giornate di microchippatura gratuita in Piazza del Popolo, accanto ad altre attività dedicate alla prevenzione del randagismo, alla sterilizzazione e alle adozioni responsabili.

“Il rapporto che tante famiglie hanno con i propri animali è parte della vita quotidiana della nostra comunità – dichiara il Sindaco Domenico La Marca –. Iniziative come questa permettono di offrire un servizio concreto e, nello stesso tempo, di rafforzare una cultura della responsabilità e del rispetto. La collaborazione tra Comune, ASL ed ENPA rappresenta un modo efficace di lavorare insieme su un tema che riguarda il benessere degli animali ma anche la qualità della convivenza nella nostra città”.

“Un microchip è piccolissimo, ma ciò che rappresenta è enorme – spiega l’Assessora al Welfare, Cultura e Benessere Animale Maria Teresa Valente – Significa dire: questo animale ha un nome, ha una casa, ha qualcuno che si prende cura di lui. Significa anche aumentare le possibilità che un cane o un gatto smarrito possa tornare dalla propria famiglia e costruire una cultura nella quale l’amore per gli animali cammini sempre insieme alla responsabilità”.

“Negli ultimi anni abbiamo cercato di non limitarci agli slogan, ma di costruire, insieme ad ASL ed ENPA, occasioni concrete di prevenzione, informazione e tutela. E la risposta dei cittadini ci conferma che a Manfredonia c’è una sensibilità molto forte verso gli animali”.

Il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, non è un giorno casuale, perché è una data che richiama in modo particolare il rispetto per gli animali.

Per partecipare al Microchip Day sarà sufficiente presentarsi in Piazza del Popolo con il proprio amico a quattro zampe e con la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.

L’iniziativa è riservata ai cani e ai gatti dei residenti nel territorio di Manfredonia. Un ringraziamento va al Servizio Veterinario dell’ASL Foggia ed in particolare al Dott. Antonio Contessa e alla Dott.ssa Vanessa Faillace, e all’ENPA di Manfredonia, con il responsabile Marco Lupoli, per la collaborazione e la disponibilità che continuano ad assicurare alle iniziative dedicate al benessere animale.

Se li ami, li chippi. Una piccola scelta, una grande forma d’amore.