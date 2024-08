Il 3 agosto, a San Giovanni Rotondo, l’imperdibile evento dell’estate: la Notte Bianca 2024

La città di San Giovanni Rotondo si prepara per il grande evento della notte bianca, che si svolgerà il 3 agosto, accompagnata alla Serata Campari. Un evento destinato ad invadere le strade e le piazze attraverso le svariate proposte di spettacoli e musica: dai ritmi latini e i balli caraibici, alla disco-music tutta italiana fino alle sonorità più ricercate del jazz.

La Notte Bianca significa un irrinunciabile preludio al lungo carosello di appuntamenti che appassioneranno le serate estive sangiovannesi: l’attesa è alle stelle per i concerti di Sergio Caputo e Fabio Concato, rispettivamente il 17 e 19 agosto, per la presenza straordinaria di Rocco Papaleo, il 21 agosto, e molti altri, da Leda Battisti a Stefano Mesciarelli, tra concerti e spettacoli teatrali.

Il 3 agosto, a partire dalle ore 22, saranno tre le piazze scelte per ospitare i luoghi di interesse della festa: in Piazza dei Martiri fa tappa il Coda Salsa Club, con Mirko HP in console e Gesuele Prioletti, con la Prioletti Academy, all’animazione: musica latina, reggaeton, balli caraibici animeranno la piazza di fronte al Palazzo di Città. In Piazza Europa fa tappa lo Spettacolo Italiano: tre DJ, vocalist e ballerine porteranno sul palco la Discoteca Italiana, con show di luci ed effetti speciali, performance, musica: uno spettacolo tutto da ballare. In Piazza de Mattias, delizierà la serata il Jazz Club, con un quartetto di eccezione, nel cuore del centro storico: alla voce Mary Grace, alla chitarra Francesco Palmitessa, al pianoforte Marco Contardi e alla batteria Gianluca Mancini. In Piazza Padre Pio sosterà il Soundtruck che ospiterà Leoss dj.

«Entra nel vivo il cartellone degli eventi estivi “San Giovanni Rotondo sotto le stelle”, la Notte Bianca ne è soltanto il principio: il desiderio è quello di riportare al centro la cultura, senza dimenticare come questa si leghi a doppio filo con l’intrattenimento. Crediamo che per la città tutta questa estate saprà rappresentare le immense potenzialità del nostro territorio. Abbiamo pensato questi eventi per accogliere al meglio i nostri turisti e per allietare le serate dei nostri cittadini». Dichiarano il sindaco Filippo Barbano e l’assessore al Turismo e Cultura Gennaro Tedesco.