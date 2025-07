[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 17 luglio nel Chiostro Comunale presentazione del libro musical “La porta della felicità”

Un appuntamento imperdibile, quello del 17 luglio, ore 20,30, all’interno della suggestiva cornice del chiostro del comune di Manfredonia. Per l’occasione, grazie all’impegno della professoressa Patrizia Ferri, sarà presentato il progetto “La Porta della Felicità”, che mira a promuovere l’inclusione e la valorizzazione delle persone fragili attraverso la musica, il teatro e il lavoro. Il progetto vuole creare una nuova professione inclusiva, “Maestro/a di Inclusione”, e sensibilizzare sulla diversità, da considerarsi questa, come un dono. Saranno presentati il libro e il musical, con l’obiettivo di superare le difficoltà e “Riveder le stelle”! Autori: Francesco Quinto, Rosalba Cipollino e Leonardo La Vecchia e la partecipazione di Asd Ginnastike della prof.ssa Annarita Conoscitore e l’Anffas, presidente Mariagrazia Prencipe. Non potete mancare.

Antonio Castriotta