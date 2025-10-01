[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il 1° M.llo NP Ferrantino Maria Pina succede al Lgt Reale al Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina



Cambio della guardia al timone dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina. Dopo 5 anni

il Luogotenente Reale lascia il Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina per

assolvere ad un nuovo incarico presso la Capitaneria di Porto di Termoli.

Al suo

posto subentra il 1° Maresciallo Np Ferrantino Maria Pina proveniente dall’Ufficio

Circondariale Marittimo di Licata che, nel corso della sua carriera, ha assolto

diversi incarichi, presso la Capitaneria di Porto di Chioggia, al Comando della

motovedetta classe 600, e quale Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di

Acciaroli.



A presenziare al passaggio di consegne il Tenente di Vascello Domenico Rega,

Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, il quale ha espresso

parole di sentito e vivo ringraziamento per l’operato del Lgt Reale, ripercorrendo

brevemente le attività più significative del suo Comando, e in particolare quelle a

favore della tutela ambientale ( es. operazione Gargano nostrum del 2021) e delle

attività amministrative poste in essere a supporto del riconoscimento del

Consorzio Molluschi Nord Gargano.