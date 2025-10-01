Il 1° M.llo NP Ferrantino Maria Pina succede al Lgt Reale al Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina
Cambio della guardia al timone dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina. Dopo 5 anni
il Luogotenente Reale lascia il Comando dell’Ufficio Locale Marittimo di Lesina per
assolvere ad un nuovo incarico presso la Capitaneria di Porto di Termoli.
Al suo
posto subentra il 1° Maresciallo Np Ferrantino Maria Pina proveniente dall’Ufficio
Circondariale Marittimo di Licata che, nel corso della sua carriera, ha assolto
diversi incarichi, presso la Capitaneria di Porto di Chioggia, al Comando della
motovedetta classe 600, e quale Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di
Acciaroli.
A presenziare al passaggio di consegne il Tenente di Vascello Domenico Rega,
Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, il quale ha espresso
parole di sentito e vivo ringraziamento per l’operato del Lgt Reale, ripercorrendo
brevemente le attività più significative del suo Comando, e in particolare quelle a
favore della tutela ambientale ( es. operazione Gargano nostrum del 2021) e delle
attività amministrative poste in essere a supporto del riconoscimento del
Consorzio Molluschi Nord Gargano.