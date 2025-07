I Ragazzi fuggiti senza pagare ci scrivono: “Siamo dovuti correre da un amico in difficoltà ma dopo abbiamo pagato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In merito ai post pubblicati nella serata di ieri nei quali si mostravano le immagini non riconoscibili di due ragazzi che andavano via senza pagare il conto a Manfredonia, questa mattina è giusta alla nostra redazione una comunicazione degli interessati che ci tengono a sottolineare la loro versione dei fatti. Per diritto di replica pubblichiamo quanto ricevuto: “Buonasera, sono uno dei due ragazzi ripreso in questo video dove si dice che io ed il mio amico siamo andati senza pagare il conto .

La verità è che ci aveva chiamato un nostro amico dicendo che stava male e noi non potevamo aspettare di pagare il conto e ci siamo corsi da lui che era solo, infatti non ho neanche finito il panino io.

Subito dopo io e il mio amico siamo tornati per pagare ma il locale era chiuso.

Percio alle 19.00 del 27 Luglio, non appena il locale ha aperto io ho chiamato chiedendoli scusa e dicendoli che sarei andato subito a pagare, mentre il mio amico sarebbe andato un po’ più tardi.

Nonostante tutto io alle 19:30 ho pagato ma purtroppo il video nonostante ciò ha continuato a girare facendomi passare per un delinquente quando io avevo pagato, alle 21 il mio amico è arrivato da Foggia ha pagato e il video continuava ad essere online facendo più di 20000 visualizzazioni.

Essendo che io sono un minore sono stato costretto ad andare dalla Polizia ed i Carabinieri.

Mi hanno subito detto che io ero dalla parte della ragione se il conto è stato saldato. I ragazzi ci allegano anche la copia del Pagamento.