I migliori film di Natale

Ecco, secondo noi, l’elenco dei film di Natale più belli e famosi di sempre. Sono inclusi nella lista dei film natalizi tutti quelli americani e italiani che fanno ridere e divertire, da vedere con tutta la famiglia durante le festività natalizie, in tv, in streaming e al cinema. Da non perdere i più bei titoli classici comici americani, come Una poltrona per due e S.O.S Fantasmi. Non mancano i migliori titoli italiani, come i cinepanettoni con Boldi e De Sica. Babbo Natale ha ovviamente uno spazio particolare in questa lista, con moltissimi film dedicati a lui. New York, con le sue decorazioni natalizie, è una delle ambientazioni maggiormente suggestive, presente in molti tra i migliori film sul Natale.