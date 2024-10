I giovani atleti della Sport Center Magnum di Manfredonia brillano al 13° Memorial Walter Cavallo a Lanciano



Grande successo per i ragazzi della scuola di karate Sport Center Magnum di

Manfredonia, guidati dal Maestro Francesco Perla, 2° Dan. I giovani atleti

hanno ottenuto risultati di prestigio al 13° Memorial Walter Cavallo,

competizione internazionale tenutasi a Lanciano il 19 e 20 ottobre 2024.



L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutta

Europa, ha offerto ai ragazzi della Sport Center Magnum una straordinaria

occasione per misurarsi in un contesto sportivo di altissimo livello.



Con ben sette podi e nove medaglie, i cinque talentuosi atleti di Manfredonia

hanno lasciato il segno nelle gare di kata, una disciplina che richiede

precisione, concentrazione e grande tecnica. Di seguito i risultati nel dettaglio:

● Alessandro Li Bergolis e Desiré Conoscitore hanno conquistato il

terzo posto nel kata singolo e il secondo posto nel kata duo a

squadre.

● Melissa Tomasone ha ottenuto il terzo posto nel kata singolo.

● Anna Tomaiuolo si è distinta con un brillante secondo posto nel kata

singolo e ha affiancato Melissa Tomasone per conquistare il terzo

posto nel kata duo a squadre.

● Dylan Tomasone ha ottenuto un meritatissimo terzo posto nel kata

singolo.

Guidati con grande passione e dedizione dal Maestro Francesco Perla e

supportati dai coach Pasquale Rinaldi, 3° dan, e Filippo Conoscitore, i giovani

karateka hanno dimostrato di poter competere con successo anche in contesti

internazionali. Il loro impegno e i sacrifici quotidiani sono stati ripagati con

risultati che portano onore alla città di Manfredonia e al mondo del karate

locale.



Le prestazioni dei ragazzi non solo evidenziano le capacità tecniche

individuali, ma riflettono anche l’importanza del lavoro di squadra e la qualità

dell’insegnamento della scuola Sport Center Magnum. Un esempio di come la

disciplina e la dedizione possano portare a grandi traguardi, anche per atleti

così giovani.



Il Memorial Walter Cavallo è ormai un appuntamento di grande importanza nel

calendario delle competizioni internazionali di karate, e i ragazzi della Sport

Center Magnum hanno dimostrato ancora una volta di poter competere e

vincere ad alti livelli. Un motivo di orgoglio per tutta la comunità di

Manfredonia, che guarda con fiducia al futuro di questi talenti.