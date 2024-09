I fratelli Corsaro cast e trama della fiction di Canale 5

Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia portano in scena ‘I fratelli Corsaro’, nuova fiction di Canale 5. Da mercoledì 11 settembre, in prime time la serie tv gialla ha mostrato come protagonisti, due attori molto amati. Si tratta di Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, la produzione è Camfilm e la direzione è stata affidata a Francesco Miccichè.

La serie ha vita dai primi quattro romanzi della saga dello scrittore palermitano Salvo Toscano

Il pubblico vivrà una trama avvincente e i personaggi verranno ben caratterizzati. La location è Palermo, Fabrizio e Roberto Corsaro hanno come interpreti Fabrizio e Roberto Corsaro. La trama seguirà le loro vicende.

I due fratelli sono molto diversi come persone e caratteri. Fabrizio è un giornalista di cronaca nera, molto impulsivo e attirato dal fascino femminile. Roberto è un avvocato penalista tranquillo e sposato. Le loro collaborazioni li porteranno a trattare casi complessi. La madre li coccola con la cucina siciliana mentre la moglie di Roberto bilancia carriera e maternità. Fabrizio si dedica particolarmente alle avventure amorose.

Ecco il cast di “I Fratelli Corsaro”

Attori di grande talento compongono il cast: Enrica Pintore, Roberta Rigano e Katia Greco. Giuseppe Fiorello era previsto avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di Roberto, il fratello minore. Tranquillo e ipocondriaco, l’attore ha richiesto di interpretare Fabrizio, il fratello maggiore, più scanzonato e diverso dalla sua personalità.

Giuseppe Fiorello ha spiegato: “Ho avuto il privilegio di lavorare con due grandi sceneggiatori, Salvo De Mola e Pier Paolo Piciarelli. Inizialmente, pensavamo a Roberto perché ha alcune somiglianze con me, ma poi ho deciso di affrontare un personaggio più distante dalla mia natura. Volevo mettermi alla prova con un ruolo che avesse delle sfumature di ambiguità. Fabrizio è un uomo che evita la stabilità sentimentale, si sveglia più tardi del fratello e ha un’ironia che mi ha attratto“.

Fiorello ha esplorato un personaggio più complesso e ironico

Paolo Briguglia interpreta Roberto, con Fiorello l’amicizia è stata naturale, lo sono anche nella vita reale. Briguglia ha commentato: “Tra noi si è creato un gioco di specchi. Ho colto l’opportunità per provare la sensazione di essere il fratello maggiore. È stata una bella esperienza, provare tenerezza e gioia nel ruolo di fratello minore“.

Fiorello ha scoperto i romanzi alcuni anni fa ed è riuscito a concretizzare un’ ambiziosa idea. “Ho proposto il progetto a Camilla Nesbitt, che quando riconosce qualcosa di buono, ci investe. Un giorno mi ha chiamato dicendo: ‘I diritti sono nostri’. Così, passo dopo passo, siamo riusciti a realizzare la serie“.