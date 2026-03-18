Mattinata

I Figli di Puglia a Mattinata per la Festa di San Giuseppe

Redazione18 Marzo 2026
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I Figli di Puglia a Mattinata per la Festa di San Giuseppe

Il ritmo travolgente della musica popolare sta per accendere la magia della sera! 🔥

Il 19 marzo 2026, a Mattinata (FG), lasciati coinvolgere dall’energia e dalla tradizione con “FIGLI DI PUGLIA” 🎶

Un viaggio tra suoni, emozioni e cultura che accompagnerà il suggestivo momento del Gran Falò 🔥

✨ Musica, tradizione e festa ti aspettano per una serata indimenticabile!

📍 Mattinata (FG)

📅 19 Marzo 2026

Non mancare!

Redazione18 Marzo 2026
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