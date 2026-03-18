Mattinata
I Figli di Puglia a Mattinata per la Festa di San Giuseppe
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I Figli di Puglia a Mattinata per la Festa di San Giuseppe
Il ritmo travolgente della musica popolare sta per accendere la magia della sera!
Il 19 marzo 2026, a Mattinata (FG), lasciati coinvolgere dall’energia e dalla tradizione con “FIGLI DI PUGLIA”
Un viaggio tra suoni, emozioni e cultura che accompagnerà il suggestivo momento del Gran Falò
Musica, tradizione e festa ti aspettano per una serata indimenticabile!
Mattinata (FG)
19 Marzo 2026
Non mancare!