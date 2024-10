I “Da Brozz” a Mattinata per FéXtra

Continuaiamo a svelare i grandi ospiti della quarta edizione di #FèXtra2024.

Sabato 12 ottobre FèXtra porta a Mattinata l’energia dei @dabrozz 🔥

Trasformeremo per una notte #Mattinata nella capitale della musica elettronica.

Con il loro motto “Born To Make U Dance” i Da Brozz sono tra i mashupper più suonati al mondo, le loro produzioni sono supportate da djs di fama internazionale come: Tiesto, Jonas Blue, The Chainsmokers, Tujamo, Nervo, Hardwell, Timmy Trumpet, Afrojack, Gabry Ponte, solo per citarne alcuni.

Il loro brano “Wasteland” venne scelto e utilizzato per lo spot di Samsung Galaxy S7 negli Stati Uniti e la loro Tetris, cover della colonna sonora del famoso videogioco, ha oltrepassato i 15 milioni di streams e non sembra volersi fermare.

Con uscite discografiche su etichette come, Spinnin’ Records, Musical Freedom, Smash the House, Universal Music, Sony Music ecc. nascono collaborazioni e remix importanti con nomi come, Tiesto, Tujamo, Jonas Blue, Nervo, Burak Yeter, Djs From Mars.

Protagonisti anche dietro la consolle i loro set infiammano i migliori club d’Europa e adesso portano tutto questo a Mattinata!

📅 Sabato 12 ottobre dalle ore 23

📍 FèXtra – Mattinata 🎧 Da Brozz DJ set

✨ Non mancare: INGRESSO LIBERO