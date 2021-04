“I conti non tornano”

“I conti non tornano” è il titolo del progetto, presentato dalla Fondazione Buon Samaritano in partenariato con Confindustria Foggia, in risposta all’Avviso del PON Legalità FESR FSE 2014/2020 – Asse 4 – Azione 4.2.2 “azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura”.

Il progetto s’inserisce in una strategia di “forte attenzione” al territorio che vede l’impegno deciso delle istituzioni, in risposta all’allarme lanciato più volte nelle relazioni della DIA, dal Prefetto, dal Procuratore Capo della Repubblica e dai vertici delle forze dell’ordine che, spesso, hanno evidenziato l’importanza dell’integrazione delle attività di prevenzione ed il coinvolgimento di più attori sociali in affiancamento alle attività investigative e di repressione.

La crisi attuale, causata dalla pandemia, espone ulteriormente il tessuto economico alle manovre di avvicinamento della criminalità organizzata, alle minacce, alle intimidazioni e alla concreta difficoltà di riuscire a liberarsi dalla stretta degli usurai e degli estorsori in assenza di specifici supporti, di natura legale, psicologica, commerciale.

Il progetto e la campagna di comunicazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà su piattaforma zoom al link https://zoom.us/j/91653822197?pwd=UDFqdEZJMmkyR1dsWlkrQjY3aGVBUT09

il 14 aprile alle ore 18.

Introdotti e moderati dal Presidente della Fondazione Buon Samaritano, Giuseppe Cavaliere, interverranno l’Arcivescovo Metropolita, Mons. Vincenzo Pelvi, e il Presidente di Confindustria Foggia, Giancarlo Dimauro.

Le attività saranno illustrate dalla progettista Daniela Eronia e la campagna di comunicazione da Sergio Maddalena di Daruma srl.

Confidando nella sensibilità che avete sempre dimostrato a supporto delle attività di contrasto all’ingerenza della criminalità nel tessuto economico e sociale, nel rispetto di tutte le norme di contenimento della diffusione del virus, vi invitiamo a partecipare alla presentazione del progetto che sarà di supporto, sostegno e sollievo ai tanti che, purtroppo, sono caduti nella trappola del racket e dell’usura.

La conferenza stampa di presentazione del progetto “I conti non tornano” sarà pubblicata, successivamente, sulle pagine FB della Fondazione Buon Samaritano e di Confindustria Foggia.