I Cesaroni – Il ritorno chiude in anticipo su Canale 5: svelata la data dell’ultima puntata

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Brutte notizie per I Cesaroni – Il ritorno. La polare fiction con Claudio Amendola potrebbe chiudere in anticipo. Fino a questo momento Mediaset aveva deciso di trasmettere un solo appuntamento a settimana come aveva fatto Rai 1. Una mossa che non ha conquistato il pubblico italiano, tanto che la fiction ha totalizzato un flop di ascolti sui teleschermi di Canale 5. Secondo Blogtvitalia, I Cesaroni – Il ritorno chiuderà prima. Difatti, gli ultimi episodi della fiction andranno in onda in un’unica serata lunedì 1° giugno. Dopo un esordio piuttosto incoraggiante, le vicende della famiglia della Garbatella hanno totalizzato un notevole calo.

I Cesaroni – Il ritorno chiude i battenti il 1° giugno

I Cesaroni – Il ritorno chiuderà i battenti il prossimo 1° giugno con un’unica puntata conclusiva. Non è da escludere che Mediaset decida di non rinnovare la fiction dopo non aver ottenuto un grande successo sui teleschermi di Canale 5. Nel frattempo, le vicende della famiglia romana potrebbero sbarcare molto presto su Netflix. Blogtvitalia ha anticipato che gli episodi della nuova stagione saranno disponibili sulla piattaforma a distanza di pochi giorni dalla messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Un passaggio insolito che sembra andare a confermare la scelta di Mediaset di non rinnovarla.