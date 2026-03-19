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I calciatori del Manfredonia Calcio alla “De Sanctis-Mozzillo”

I nostri “vicini di casa” si affacciano ogni giorno sul “Miramare”, sognando a occhi aperti davanti a quel rettangolo verde che per noi è casa.

In occasione della Settimana dell’Educazione, il “Manfredonia Calcio” è tornato a varcare la soglia della loro scuola. Lorenzo Biagioni, Giovanni Ceparano, Genny Rondinella e Mister Michele Castigliego hanno incontrato gli alunni ed i docenti in una mattinata che resterà impressa nel cuore di tutti.

Da questo incontro ci portiamo dietro un’emozione profonda e un affetto sincero, nati da un legame che va ben oltre il tifo per diventare puro senso di comunità e nell’orgoglio di essere e rappresentare il Manfredonia Calcio e la città. Gli abbracci spontanei e calorosi, i sorrisi che illuminano i volti e quegli occhi che brillano, fieri di vedere in noi un modello positivo nella vita oltre che nel campo. È una responsabilità che portiamo con orgoglio, alimentata da domande curiose e stimoli che valgono più di ogni schema tattico.

Siamo certi che questa incredibile ondata di positività ci accompagnerà domenica nella trasferta di Fasano; proprio come accaduto domenica scorsa nel vittorioso match contro la Paganese, lo scorso giovedì eravamo stati ospiti di questo istituto scolastico.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli alunni e ai docenti per l’accoglienza straordinaria. Oggi i ruoli si invertono: siamo noi a fare il tifo per voi! Studiate, sognate e correte forte. Quegli occhi che brillano sono la nostra vittoria più bella!