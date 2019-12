Human Caring (SHC), l’unico sindacato di categoria Oss si presenta

Riconoscimento e inserimento dell’operatore sociosanitario nell’area sociosanitaria. Sono gli obiettivi dichiarati dall’Human Caring (SHC) il primo ed unico sindacato di categoria dedicato alla figura professionale.

L’organizzazione composta da soli Oss e per gli Oss, nata da tre anni, e presente sul territorio pugliese e quello nazionale, è stata fortemente voluta dalla federazione nazionale delle professioni socio sanitarie MIGEP, anch’essa impegnata nelle battaglie di dare riconoscimenti socio sanitario all’oss (circa 200mila in tutta Italia).

A rappresentare SHC, sul territorio regionale pugliese, c’è Antonio Squarcella, Operatore Socio Sanitario e Segretario Regionale SHC PUGLIA, convinto sostenitore che la battaglia intrapresa primo poi darai suoi frutti.

Il segretario regionale chiama a raccolta tutti gli operatori: “abbiamo bisogno di tutti, di coloro che operano nelle strutture pubbliche e di coloro che volgono attività nelle strutture private. Il nostro sindacato all’ambizione di voler unire tutti gli oss per formare una forza di categoria in grado di far sentire la propria voce a livello nazionale.” Il nostro obiettivo attuale è quello di unificare tutte le associazioni che vanno a dislocare purtroppo gli operatori sociosanitari imponendo così un distacco dalle parti. SHC da la possibilità a tutte le associazioni create da poco e (se ne contano più di una quindicina) di concentrarsi tutti sotto lo stesso tetto e quindi affrontare le varie problematiche attraverso la stessa federazione (MIGEP) presente da anni e che attualmente sta svolgendo un lavoro di revisione formativa dell’Oss insieme alla collaborazione, possiamo definirla storica, con la FNOPI NAZIONALE, è ben presto saremo a conoscenza del responso.” “Il nostro lavoro ha diritto a una tutela garantendoci una dignità professionale!”

La segreteria regionale attuerà nel mese di gennaio 2020 un nuovo direttivo sia provinciale che territoriale. Le candidature o semplici iscrizioni potranno percenire attraverso la

mail: sindacato.shcpuglia&gmail.com o tramite messaggio alla pagina ufficiale Facebook Sindacato Professionale Human Caring SHC Puglia.