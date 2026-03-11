Helena Prestes torna ospite di Verissimo: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’influencer brasiliana tornerà molto presto in televisione. La compagna di Javier Martinez sarà ospite nuovamente di Verissimo, il salotto televisivo condotto da Silvia Toffanin ogni sabato e domenica sulle reti Mediaset. I canali social del programma hanno annunciato l’ospitata della 35enne di San Paolo con un post nei loro profili. Helena Prestes è attesa nel programma il prossimo sabato 14 marzo a partire dalle ore 16:30 sui teleschermi di Canale 5. Durante l’ospitata, la donna tornerà a parlare del padre, venuto a mancare poco tempo fa in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. L’ex protagonista del Grande fratello ripercorrerà alcuni momenti toccanti riguardanti il suo rapporto con il defunto genitore.

Helena Prestes ospite a Verissimo il 14 marzo

L’influencer brasiliana sarà nuovamente ospite di Verissimo il prossimo 14 marzo. Un’ospitata che arriva a poche settimana dall’ultima, in cui era stata protagonista insieme a Javier Martinez. Helena Prestes aggiornerà il pubblico e Silvia Toffanin in merito alla sua vita privata, segnata da un importante dolore ovvero la scomparsa prematura del padre. Lo scorso gennaio, l’uomo era stato ricoverato in una struttura ospedaliera di San Paolo in seguito ad un ictus. Le condizioni del signore sembravano essere in ripresa come aveva rivelato ,l’ex gieffina sui social fino al triste epilogo.