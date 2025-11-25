Helena Prestes torna in televisione dopo il Grande Fratello: ecco cosa farà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes. La modella brasiliana ha ottenuto un grande successo partecipando alla scorsa edizione del Grande Fratello, dove ha trovato anche l’amore. La donna infatti ha siglato importanti collaborazioni con noti brand italiani ed esteri. Finita qui? No, perché prossimamente l’ex gieffina tornerà in televisione. Helena Prestes è stata annunciata tra i concorrenti della prima edizione di The Fifty, un nuovo programma di Amazon Prime Video. Nel reality show, cinque concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo si sfideranno in prove fisiche e di cultura. Le registrazioni sono avvenute lo scorso settembre mentre la messa in onda è prevista per la primavera 2026 sulla piattaforma in streaming a pagamento.

Helena Prestes protagonista di un nuovo reality show di Amazon Prime Video

Helena Prestes tornerà presto in televisione. La modella brasiliana sarà tra le concorrenti di The Fifty, nuovo reality show targato Amazon Prime Video. Tra i 50 concorrenti risultano anche altri ex concorrenti del Grande Fratello tra cui Shaila Gatta, Edoardo Tavassi, Antonella Mosetti, Francesca Cipriani, Eva Grimaldi e Antonella Elia. Secondo le prime indiscrezioni circolate in rete la modella brasiliana e l’ex velina di Striscia La Notizia avrebbero raggiunto entrambe le fasi finali del programma. Per i fan delle due grandi protagoniste della scorsa edizione del GF sarà un modo per poterle rivedere in televisione.