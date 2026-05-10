Helena Prestes si prende Times Square: arriva una sorpresa per l’ex gieffina

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Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande fratello 2024 dove ha ottenuto grande popolarità ed ha trovato anche l’amore. La modella influencer si trova attualmente in America e più precisamente a New York dove sta facendo alcuni casting con la sua agenzia di moda. Nelle ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da oltre 4 mila utenti. In questa circostanza, Helena Prestes è rimasta visibilmente emozionata per una sorpresa compiuta da alcuni suoi fans. Un gruppo di supporter ha voluto trasmettere un messaggio per la modella brasiliana sui cartelloni pubblicitari di Times Square a New York. In esso, i fans hanno scritto: “La bellezza è nella tua autenticità, sei il nostro orgoglio”. Un gesto che è particolarmente piaciuto all’ex gieffina.

Helena Prestes ringrazia i fans per la sorpresa

La compagna di Javier Martinez ha ricevuto una sorpresa dai suoi sostenitori, apparsa su di un cartellone pubblicitario a Times Square, la piazza più famosa di New York. Il gesto ha conquistato Helena Prestes, la quale ha voluto dedicarci una storia nel suo profilo Instagram. L’ex concorrente del Grande fratello ha scritto il seguente messaggio per ringraziare tutte le persone coinvolte nella sorpresa: “Grazie di questa dedica. Siete speciali, vi amo.” La donna ha stretto un rapporto sempre più forte coi suoi sostenitori, anche grazie ai vari contenuti e dirette che è solita fare nei suoi canali social.