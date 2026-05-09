Helena Prestes si confessa: “E’ stato difficile”, la rivelazione

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fans che ormai la seguono in ogni sua avventura. L’ex concorrente del Grande fratello 2024 è tornata a far parlare di sè di recente per la pubblicazione di un nuovo video su You Tube, dove ha risposto ad alcune curiosità da parte dei suoi sostenitori. Proprio in questo frangente, la compagna di Javier Martinez ha fatto una rivelazione dolorosa. Alla domanda, se sia mai rimasta vittima di episodi di discriminazione per le sue origini brasiliane, Helena Prestes ha dichiarato: “Tantissimo, anche di recente una signora mi ha detto “Ecco la brasiliana”. Io sono italobrasiliana.. E’ stato molto difficile quando sono arrivata perché dovevo sempre rifare il permesso di soggiorno. Mi prendevano anche in giro perché facevo la modella.”

Helena Prestes dal Brasile all’Italia per fare carriera

La modella influencer ha dimostrato di avere un forte attaccamento al Brasile, che ha lasciato in età adolescenziale per iniziare la carriera di modella. Di recente, Helena Prestes ha fatto tappa nel paese verde-oro per un doloroso lutto famigliare. La donna ha dovuto dire addio al padre, deceduto in seguito ad un grave problema di salute. In merito al suo arrivo in Italia, la compagna di Javier Martinez aveva dichiarato durante la sua partecipazione al Grande fratello. “A 16 anni sono andata in Cile a fare la modella. A 23 anni ho deciso di venire in Italia. Non ho trovato lavoro subito, anzi. Vendevo i capelli per pagare l’affitto qui perché non riuscivo a trovare lavoro”