Helena Prestes ricorda lo stilista Giorgio Armani: il gesto social dell’ex gieffina

Il 4 settembre all’età di 91 anni è venuto a mancare Giorgio Armani, il re della moda italiana. Lo stilista era malato da tempo, tanto da aver rinunciato a partecipare all’ultima fashion week a Milano avvenuta solo qualche settimana fa. Ad annunciare la dipartita dell’uomo è stata la maison Armani che ha diramato un lungo comunicato: “Infinito cordoglio. Sentiamo il vuoto di chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere. Porteremo avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore”. In seguito all’annuncio, tanti i messaggi di cordoglio postati sui social. Da George Clooney a Naomi Campbell fino ad Helena Prestes. L’ex concorrente del Grande fratello ha voluto ricordare anche Giorgio Armani per il quale ha sfilato qualche anno fa come modella per una sua collezione.

Helena Prestes rende omaggio a Giorgio Armani

Helena Prestes ha reso omaggio a Giorgio Armani, che è scomparso all’età di 91 anni in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La modella brasiliana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una citazione del grande stilista italiano che fa in questo modo: “Vorrei ricordare a tutti che il lavoro vero porta lontano. Io sono un creativo razionale ma la spinta nasce sempre dalla passione, da un’intuizione e dal desiderio bruciante di realizzarla.” La compagna di Javier Martinez ha allegato al gesto social un cuore rosso. Nel frattempo, la camera ardente di Giorgio Armani sarà aperta a Milano sabato 6 e domenica 7 settembre mentre lunedì 8 settembre si terranno i funerali in forma privata.