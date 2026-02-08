Helena Prestes, reunion con un’ex gieffina a Roma: ecco con chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La donna ha ottenuto un grande successo grazie all’esperienza fatta al Grande fratello 2024 dov’è arrivata seconda. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 8 febbraio per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. La donna ha postato una foto insieme a Stefania Orlando, con la quale ha stretto un’importante amicizia durante la loro esperienza al Grande fratello. La reunion tra Helena Prestes e l’ex compagna di Andrea Roncato ha scatenato il popolo social. Un utente ha scritto sui social: “che belle” mentre un altro “Mamma Stefy! Bellissimo che il loro rapporto siamo rimasto intatto dopo il Gf”.

Helena Prestes ha incontrato Stefania Orlando a Roma

Helena Prestes ha incontrato Stefania Orlando a Roma. La modella brasiliana ha pubblicato la foto dell’incontro con l’ex gieffina nei suoi canali social. Proprio l’ex compagna di Andrea Roncato aveva usato parole di elogio nei confronti della fidanzata di Javier Martinez durante il Grande fratello. In quell’occasione, la donna dichiarò le seguenti parole: “Spero che vinca Helena perché è una donna vera, una donna anche molto dura ma che ha pagato per un suo errore. Lei era stata mandata via dal pubblico, ma lo stesso pubblico l’ha fatta rientrare ed io spero che sia lei a vincere”.