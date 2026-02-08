Helena Prestes, retroscena doloroso: “E’ stato aggressivo”, di chi parla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è reduce da un viaggio in Brasile per assistere al padre, ricoverato in una struttura ospedaliere in seguito ad un grave problema di salute. La modella brasiliana ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, dove ha raccontato qualche dettaglio in merito al rapporto col genitore. La compagna di Javier Martinez ha rivelato un retroscena doloroso, dichiarando in questo modo: “Un rapporto molto complicato. È sempre stato distante. Appariva ogni tanto, poi spariva. Quando arrivava, poi, voleva tutto, insegnarmi tutto in una volta, decidere tutto. È stato a volte aggressivo. Quando avevo sette anni è stato allontanato da casa per quello.” Helena Prestes ha ammesso di aver sofferto molto l’assenza di suo padre sopratutto nell’adolescenza quando era alle prese coi primi amori e delusioni.

Helena Prestes ha avuto momenti difficili in Brasile

Sempre al settimanale Chi, la modella brasiliana ha spiegato di aver provato rabbia mista a senso di colpa quando ha saputo che suo padre era finito in ospedale. Helena Prestes ha quindi aggiunto che non è stato facile in Brasile, tanto da aver avuto dei momenti difficili. L’ex gieffina ha dichiarato: “A volte mi chiedevo perché fossi lì. Dovevo gestire tutto: l’ospedale, la casa, le comunicazioni con mia sorella che all’inizio non voleva tanto vederlo. E intanto pensavo alla mia vita, al lavoro, alle responsabilità che avevo lasciato in Italia. E a Javi, certo, al mio Javi”