Helena Prestes presenta il suocero sui social: la foto fa il giro del web

Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella brasiliana ha di recente partecipato a SandRimini tenutasi nella cittadina romagnola per vedere il fidanzato alle prese con una partita di beach volley. La donna non ha voluto perdersi il ritorno in campo di Javier Martinez dopo i vari mesi di inattività per via dell’esperienza all’interno del Grande Fratello. In questo frangente, gli Helevier si sono mostrati complici e innamorato più che mai, tanto da lasciarsi andare a delle tenere effusioni davanti al pubblico arrivato a Rimini per vederli. Nel corso delle ultime ore, Helena Prestes è tornata a far parlare di sé per la pubblicazione di un nuovo post nel suo profilo Instagram che vanta oltre 400 mila seguaci. La donna ha voluto postare alcune esperienze fatte nel corso di questo mese di giugno appena finito.

Helena Prestes presenta il padre di Javier Martinez su Instagram

La modella brasiliana ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram di quello che ha fatto in questo mese di giugno. Tra le foto postate vi è anche quella con il suocero conosciuto alcune settimane fa in Sardegna, dove risiede da ormai molto tempo in seguito al suo arrivo dall’Argentina. Nell’immagine si vede Helena Prestes abbracciare teneramente il padre di Javier Martinez. Era stato proprio Mariano a consigliare al figlio di avvicinarsi alla donna, credendo che tra di loro potesse scattare la scintilla nel corso dell’esperienza nella casa del Grande Fratello. Un consiglio che è diventato presto realtà ed oggi gli Helevier formano una delle coppie più unite e apprezzate dello spettacolo italiano.