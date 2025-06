Helena Prestes preoccupata sui social: “Non possiamo farci niente”, il messaggio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata l’assoluta protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà da settembre con la conduzione di Alfonso Signorini e forse una maxi durata di 9 mesi. L’ex gieffina sta vivendo un periodo molto soddisfacente sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La donna è appena tornata a Milano dopo aver passato dieci giorni tra Napoli e l’Isola di Capri insieme a Javier Martinez, conosciuto nella casa del Grande Fratello. Helena Prestes e il compagno hanno preso parte all’ultima edizione di Vip Champions insieme ad altri ex concorrenti del reality show tra cui Lorenzo Spolverato. A quanto trapelato, i tre ex gieffini non avrebbero avuto alcun contatto nel corso dell’evento tenutosi sull’isola.

Helena Prestes preoccupata per la situazione dell’Etna

Nel frattempo, Helena Prestes ha scritto un messaggio sui social dov’è apparsa parecchio preoccupata. La modella brasiliana ha pubblicato un post su Instagram, dov’è seguita da oltre 50 mila utenti. La donna ha scritto: “Paura dell’Etna. Madre Natura è così potente… lì è dove non possiamo fare nulla”. La fidanzata di Javier Martinez è apparsa parecchio preoccupata per la situazione in Sicilia, dove il Vulcano Etna ha eruttato inaspettatamente nella giornata di ieri provocando panico e paura tra la popolazione. L’ex gieffina ha dimostrato di essere particolarmente sensibile al tema dell’ambiente. Solo qualche settimana fa, la donna aveva postato nei suoi profili social una raccolta fondi per la salvaguardia dell’oceano.