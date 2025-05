Helena Prestes, parole al miele per Javier Martinez: “E’ quello giusto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana si è classificata seconda non riuscendo a sconfiggere allo scontro finale Jessica Morlacchi al televoto. Di recente, la donna ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi insieme al fidanzato Javier Martinez dove hanno parlato della loro storia d’amore. La modella brasiliana ha usato parole al miele nei confronti del pallavolista argentino conosciuto nell’ultima edizione del Grande Fratello. Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: “Ho sempre saputo che era quello giusto. L’ho sentito fin da subito. Anche nella casa ed oggi ne sono ancora più certa. Quando incontri la persona giusta lo capisci.” La donna appare sempre più innamorata di Javier Martinez, che è riuscita a conquistare dopo parecchi mesi di tentennamenti da parte di lui.

Helena Prestes vuole una bambina da Javier Martinez

Sempre al settimanale Chi, Helena Prestes ha rivelato i suoi sogni per il futuro. Alla domanda come si vede tra dieci anni, la modella brasiliana ha dichiarato le seguenti parole: “Il mio sogno è costruire una famiglia, desidero una casa tutta mia e una bambina. Si una femminuccia, una cavallina come la chiamo io. Tra dieci anni mi immagino con qualche ruga in più segno delle risate che abbiamo fatto e che continueremo a fare insieme.” Anche Javier Martinez è apparso dello stesso pensiero della compagna. L’uomo si è detto già pronto per costruire una famiglia. Il pallavolista argentino ha confermato che anche a lui piacerebbe avere una bambina, tanto da vedere il suo futuro accanto alla compagna in una casa incasinata ma piena di vita.