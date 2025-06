Helena Prestes, nuovo progetto per l’ex gieffina: “Avevo bisogno di una nuova sfida”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes non si ferma più. La modella brasiliana ha ottenuto un grande successo in seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello dove ha trovato anche l’amore. La donna ha l’agenda fitta di impegni. Dopo aver trascorso una settimana di relax in Sardegna insieme a Javier Martinez, l’ex gieffina ha preso parte alle riprese della nuova stagione di Celebrity Chef e annunciato una nuova collaborazione con un brand di attrezzature per kite surf. Helena Prestes è infatti diventata l’ambasciatrice del brand Juniqua e per l’occasione ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Alla domanda, quando e perché ha iniziato a praticare kite surf, la modella brasiliana ha dichiarato le seguenti parole: “Avevo bisogno di una nuova sfida e il kitesurf ha portato lo stile di vita selvaggi e libero che ho sempre desiderato”.

Helena Prestes lancia la sua collaborazione con Juniqua

L’ex gieffina ha rilasciato un’intervista per lanciare la sua nuova collaborazione con Juniqua, un brand di attrezzature per kite surf. Helena Prestes ha raccontato che le piace praticare kite surf perché la rilassa, rafforza il suo corpo e riempie la sua anima. Alla domanda, qual è il suo posto preferito per praticare la disciplina, la donna ha affermato: “Dove il vento è selvaggio, l’acqua è calda e l’energia è reale. Brava gente, buone vibrazioni.” L’ex gieffina ha concluso, riferendo che essere ambasciatrice non è solo un titolo ma una passione. Per la donna è un momento davvero d’oro sia a livello professionale che lavorativo. La storia d’amore con Javier Martinez procede alla grande mentre la sua agenda è fitta di impegni, segnale di come l’esperienza all’interno del Grande Fratello le abbia portato fortuna.