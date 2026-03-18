Helena Prestes non si ferma più: nuovo successo per l’ex gieffina

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Helena Prestes sta vivendo un periodo d’oro. La modella brasiliana ha trovato un grande successo in seguito alla partecipazione al Grande fratello 2024. Nel corso di questi mesi, la donna ha stretto importanti collaborazioni lavorative ed è stata spesso ospite in televisione. In queste ore, la compagna di Javier Martinez è stata annunciata come volto della nuova collezione primaverile di Primadonna, un noto brand di moda italiano. A lanciare la novità sono stati i canali social del marchio che hanno pubblicato un’anticipazione della nuova collezione dove Helena Prestes è presente insieme ad altre modelle. Un nuovo successo per l’ex gieffina, che aveva lavorato per Primadonna anche per la linea invernale.

Helena Prestes confermata come volto di Primadonna per la linea primaverile

La modella brasiliana è stata riconfermata come volto di Primadonna dopo il successo ottenuto con la linea invernale. Per l’occasione, Helena Prestes ha raggiunto negli scorsi mesi la Spagna dove ha scattato la collezione primaverile insieme ad altre modelle. Neanche a dirlo, la novità che ha scatenato i fans dell’ex gieffina. In rete sono apparsi molti commenti che hanno elogiato il brand per la scelta fatta come questi: “Hanno fatto bene. Chi meglio di lei poteva incarnare lo spirito del brand?” ed ancora “ma che bella. Non vedo l’ora di vedere la collezione. Sono pronta a comprare tutto.”