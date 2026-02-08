Helena Prestes, lo scherzo a Javier Martinez scatena il popolo social: cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. La donna è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 8 febbraio quando ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata seguita da oltre 7 mila utenti. In questo frangente, l’ex gieffina ha risposto ad alcune domande dei suoi fans e li ha intrattenuti con alcuni scherzi. In particolare, la modella brasiliana ha fatto uno scherzo a Javier Martinez. La 35enne di San Paolo ha telefonato al compagno, in trasferta con la sua squadra di volley per dirgli di aver scoperto di essere incinta. Le parole di Helena Prestes non sono state credute dal pallavolista argentino che ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Sei scarsa a fare gli scherzi...” per poi aggiungere “Ma amore ti pare che mi inc*zzo per questo? Non me lo avresti mai detto al telefono così, per questo ero sicuro fosse una c*zzata… Ciao amore ti amo”.

Lo scherzo di Helena Prestes scatena la reazione del popolo social

Lo scherzo di Helena Prestes ha scatenato la reazione del popolo social. Se alcuni utenti hanno criticato la modella brasiliana per aver scherzato su di un tema molto delicato, altri hanno preso le sue difese come questo che su X ha scritto: “Javi la conosce talmente bene che sa che certe cose non gliele direbbe mai al telefono. Ho riso molto e per chi avrà da ridire e inizierà a fare papponi su cose del tipo ” eh certi argomenti non si toccano perché ci sono coppie che non riescono ecc…” fatevene du risate“: Nel frattempo, l’ex gieffina e il compagno hanno appena celebrato un anno di storia d’amore. Per il grande traguardo, gli Helevier si sono dedicati frasi al miele sui social.