Helena Prestes insultata pesantemente da Ilaria Galassi, la reazione di Pamela Petrarolo: “Mi dissocio”

Pamela Petrarolo non condivide assolutamente quanto detto da Ilaria Galassi nei confronti di Helena Prestes. È stata lei stessa nelle scorse ore a fare chiarezza per evitare di essere associata all’ex gieffina. Ma cosa è successo?

Ieri sera l’ex volto di Non è la Rai ha partecipato ad un room su X dove si è lasciata sfuggire dure affermazioni contro la modella brasiliana. Senza giri di parole ha chiaramente detto che vorrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello solo per mandarla a quel paese. Pensa che il pubblico non capisce nulla se sarà Helena Prestes la vincitrice dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ilaria Galassi insulta Helena Prestes sui social: Pamela Petrarolo si dissocia

Ilaria Galassi sui social non si è limitata ad esprimere la sua antipatia nei confronti di Helena Prestes, infatti l’ha anche insultata pesantemente dicendo: “Quella deficiente brasiliana, che ha 34 anni, che è una donna vissuta che prende per il c*lo tutti“.

Parole molto dure quelle dell’ex gieffina ai danni della modella brasiliana che l’hanno fatta finire al centro di molte critiche e polemiche. Sono infatti in molti a pensare che abbia esagerato, tantissimi utenti hanno taggato Pamela Petrarolo per chiederle cosa ne pensa, le hanno fatto notare che la sua amica sta facendo una pessima figura e si sono augurati che lei si dissocia da ciò che ha detto. La sua replica non è tardata ad arrivare, questo è ciò che ha scritto: “Io mi dissocio!”