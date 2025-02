Grande Fratello, Ilaria Galassi non si pente per aver aggredito Helena Prestes: il gesto social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes si è resa protagonista di varie liti all’interno della casa del Grande Fratello, tra cui un acceso confronto con Ilaria Galassi. Le due donne erano arrivate quasi alle mani. La modella brasiliana si era lasciata sfuggire un commento non proprio carino nei confronti della famiglia della soubrette. Helena aveva commentato la battuta di Ilaria che aveva chiesto a suo figlio se suo marito l’aveva tradito. Una battuta che aveva fatto perdere la ragione ad Ilaria Galassi, che aveva aggredito fisicamente la concorrente del Grande Fratello. L’amica di Pamela Petrarolo aveva cercato di prendere a calci la modella brasiliana se alla fine avesse colpito il letto. In puntata, Alonso Signorini aveva parlato dell’accaduto, mandando in nomination d’ufficio Ilaria.

Grande Fratello, Ilaria Galassi torna a parlare dell’aggressione ai danni di Helena Prestes

Dallo scorso febbraio, Ilaria Galassi non è più la concorrente del Grande Fratello. Dopo aver incontrato suo marito, la donna ha deciso di abbandonare il reality show per stare al suo fianco. Nelle scorse ore, la donna ha ripensato alla lite avvenuta con Helena Prestes, pubblicando un video su TikTok dell’accaduto. Nella didascalia del post, l’ex gieffina ha scritto le seguenti parole. “Non tutto ha una spiegazione, ma bisogna imparare a convivere con questo.” Tuttavia a catturare l’attenzione degli utenti è stato un like di Ilaria Galassi ad un commento. La donna ha dimostrato di non essersi pentita per aver aggredito Helena, tanto da aver messo un like ad un commento di un utente che ha scritto: “Una sberla se la meritava.”