Grande Fratello, Ilaria Galassi insulta Helena Prestes: “Quella defici*nte brasiliana”

Ilaria Galassi ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello nel corso della puntata del 3 febbraio. Una volta tornata fuori, la donna non ha perso tempo per tornare ad inveire contro Helena Prestes, con la quale aveva avuto un acceso scontro contro nella casa. In una chat room di X, Ilaria ha chiesto di poter vedere la modella brasiliana così da poterla insultare, rivelando di essersi molto trattenuta nel corso della loro convivenza forzata nella casa del Grande Fratello. L’ex ragazza di Non è la Rai aveva fatto una battuta fuori luogo quando aveva incontrato suo figlio. Un commento che non era piaciuto ad Helena, che l’aveva nominata. Di qui, era nata la reazione furiosa di Ilaria che aveva aggredito la modella brasiliana. Oggi, l’amica di Pamela Petraolo è tornata più agguerrita che mai e su X dove ha espresso parole al veleno.

Grande Fratello, Ilaria Galassi e le gravi affermazioni contro Helena Prestes

Ieri 26 febbraio, Ilaria Galassi è salita in una room di X dove ha parlato con alcune fan di Zeudi. La donna è apparsa molto arrabbiata nei confronti di Helena Prestes, tanto da fare delle affermazioni gravi che hanno fatto in breve tempo il giro della rete. L’amica di Pamela Petrarolo ha infatti dichiarato le seguenti parole: “se vince Helena, il pubblico non capisce niente” ed ancora “quella defici*nte brasiliana che prende per il c*lo tutti” e poi “fatemi rientrare solo per dare 3/4 vaffa**ulo a Helena“. Insomma, l’ex concorrente del Grande Fratello si è resa protagonista di un episodio spiacevole che potrebbe essere oggetto di dibattito nel corso della puntata di stasera 27 febbraio del Grande Fratello. Ilaria avrà modo di scusarsi con Helena per quanto detto?