Helena Prestes gelosa di Javier Martinez? Il commento lascia pochi dubbi

Helena Prestes è reduce da un grande successo ottenuto nell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. La modella brasiliana si trova attualmente a Napoli in compagnia di Javier Martinez, il fidanzato conosciuto nella casa più spiata d’Italia. I due hanno raggiunto la città partenopea sia per impegni di lavoro sia per vedere alcuni posti tipici come i Quartieri spagnoli dove è presente il murale dedicato a Diego Armando Maradona. Proprio la coppia è stata vista davanti al famoso dipinto del defunto giocatore argentino come rivelato in alcune storie e foto pubblicate sui social. In queste ultime ore, tuttavia, Helena Prestes si è resa protagonista di un gesto social che ha scatenato i fan. La modella brasiliana ha commentato un post di una fan su X con complimento per Javier Martinez. Di qui, è arrivata la reazione dell’ex gieffina che ha scritto: “Gnam no, solo mio“, apparendo un po’ gelosa del suo fidanzato.

Helena Prestes si trova a Napoli con Javier Martinez

La modella brasiliana continua a far parlare di sé a due mesi dalla fine del Grande Fratello. Helena Prestes si trova attualmente a Napoli dove prenderà parte ad evento con Javier Martinez. La donna è di recente finita nella bufera per la sua decisione di mettere i contenuti a pagamento su Instagram. Ogni utenti dovrà sborsare 3 euro al mese se vorrà vedere i contenuti postati dall’ex gieffina. Una decisione che ha scatenato i fan della donna, che l’hanno accusata di essere poco riconoscente. Di qui, è arrivata la reazione della compagna di Javier che ha pubblicato alcuni messaggi su Instagram per spiegare le ragioni dietro la sua decisione.