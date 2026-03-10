Helena Prestes, frecciatina social contro il Grande Fratello Vip: svelato il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i programmi che torneranno tra pochi giorni sui teleschermi di Canale 5 vi è il Grande Fratello Vip. La nuova edizione vedrà il ritorno di Ilary Blasi che dopo otto anni ha deciso di riprendere le redini del reality show. L’ex moglie di Francesco Totti sarà affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, le quali saranno chiamate a commentare le vicende dei concorrenti nella Casa. L’annuncio delle due opinioniste ha scatenato la reazione da parte del popolo della rete. In particolare, un utente su X ha scritto il seguente commento; “non vi perdonerò mai per non averla chiamata come opinionista”, facendo riferimento alla scelta degli autori del Grande Fratello Vip di non chiamare Stefania Orlando come commentatrice. Commento che ha trovato d’accordo anche Helena Prestes, che ha risposto in questo modo al fan: “Neanch’io”.

Helena Prestes contro la scelta del Grande Fratello Vip di non prendere Stefania Orlando

Helena Prestes ha lanciato una frecciatina social contro gli autori del Grande Fratello Vip per non aver chiamato Stefania Orlando come opinionista per questa nuova edizione in arrivo. Per diverse settimane l’ex compagna di Andrea Roncato era stata data tra le probabili commentatrici per via del suo carattere schietto e della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo italiano. Un arrivo che sarebbe stato accolto favorevolmente dal popolo della rete, che si dovranno accontentare della presenza di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.