Helena Prestes, ex concorrente di The Couple la difende: “E’ molto sbagliato….”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è finita al centro della bufera in questi ultimi giorni a causa delle rivelazioni del suo ex fidanzato, che ha rivelato in un’intervista che si erano visti in più di un’occasione dopo l’esperienza al Grande Fratello. Parole che hanno scatenato un grande polverone in rete e suscitato la reazione di un ex concorrente di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi chiuso in anticipo per bassi ascolti. Pierangelo Greco ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine dove ha preso le difese di Helena Prestes. Il make up artist ha dichiarato le seguenti parole: “Non ho seguito tutto dettagliatamente, ma trovo molto sbagliato pubblicare le foto di qualcuno sui social senza il suo consenso. Non si fa“, facendo riferimento a Carlo Motta che aveva postato alcune foto degli incontri con l’ex fidanzata.

Pierangelo Greco parla di Helena Prestes

Pierangelo Greco ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine dove ha parlato di Helena Prestes, il cui nome è riecheggiato spesso nel corso della prima edizione di The Couple. Il make up artist ha dichiarato le seguenti parole: “Ho seguito l’ultima edizione del Grande Fratello anche se non proprio dall’inizio. L’ho recuperata verso la fine sopratutto perché c’era Amanda Lecciso e conosco la modella brasiliana da un paio di anni e quindi ci tenevo a seguirla.” Nel frattempo, la seconda classificata del Grande Fratello ha compiuto un gesto scaccia malelingue sui social. La donna ha messo like e commentato la foto postata da Javier Martinez su Instagram. Gli Helevier sembrano stiano ritrovando un equilibrio dopo le polemiche di questi ultimi giorni.