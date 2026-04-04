Helena Prestes e quel retroscena toccante: “Le facevo in tenda”, ecco cosa

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Helena Prestes si appresta a traslocare a Lecco dove ha comprato la sua prima casa. La modella brasiliana conosciuta in Italia per la sua partecipazione al Grande Fratello 2024 ha rilasciato un’intervista al Giornale di Lecco dove ha svelato alcuni retroscena in merito alla scelta di vivere nella cittadina lombarda. La compagna di Javier Martinez ha svelato di aver un rapporto molto speciale con Valmadrera, tanto da fare una rivelazione molto toccante. Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: “Valmadrera è stata la prima città che ho conosciuto quando 13 anni fa sono arrivata in Italia dal Brasile. Facevo la modella con il permesso di soggiorno ma non avevo i soldi e quindi non mi potevo permettere il biglietto aereo per tornare in Brasile. Le vacanze in agosto le facevo in tenda a San Tommaso, non molto distante dalla chiesina. Lì abitava una signora che ci dava da mangiare.”

Helena Prestes parla del suo rapporto con Valmadrera

Intervistata dal Giornale di Lecco, Helena Prestes ha parlato del suo rapporto speciale con Valmadrera, una città vicina a Lecco che l’ha accolta quando è arrivata per la prima volta in Italia. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato: “Per me rimane il posto più bello del mondo e proprio lì ho visto una stella cadente alla quale ho affidato tutti i miei desideri. Oggi ho tutto quello che ho sempre sognato.” La donna ha concluso, parlando dei suo progetti per il futuro. La modella ha rivelato di avere ambizioni molto importanti come aprire una ditta di pulizie oppure investire nel mercato immobiliare della zona.