Helena Prestes e l’annuncio che scatena i fan: “Non vedo l’ora di…”

Momento d’oro per Helena Prestes in seguito all’esperienza fatta all’interno della casa del Grande fratello dove vi è rimasta circa sei mesi. La modella brasiliana è reduce da una vacanza da sogno in America e più precisamente a New York dove ha scattato una nuova campagna pubblicitaria e visitato alcuni luoghi caratteristici del posto insieme a Javier Martinez. Proprio Helena Prestes ha scatenato i suoi fan postando una storia nel suo profilo Instagram con il seguente messaggio: “Quest’anno niente fashion week non vedo l’ora di condividere con voi i miei prossimi progetti.” Non è la prima volta che la 35enne annuncia pubblicamente di avere in cantiere degli importanti progetti. Solo qualche giorno fa, la donna aveva scritto un post su X sullo stesso argomento.

Helena Prestes annuncia importanti progetti

Helena Prestes ha annunciato di avere importanti progetti che non vede l’ora di rivelare al pubblico. La modella brasiliana aveva fatto un annuncio simile solo pochi giorni fa nel suo profilo X, che diceva in questo modo: “Quest’anno non sarò alla #NYFW. Ho scelto l’Italia, un progetto speciale che mi terrà qui nelle stesse date. La moda vive ovunque ci sia passione: e io non vedo l’ora di condividere presto questa nuova avventura”. In quell’occasione, l’ex concorrente del Grande fratello aveva smentito la sua partecipazione alla prossima edizione del reality show A Fazenda in programma dal 15 settembre in Brasile. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere quali saranno i nuovi progetti della compagna di Javier Martinez.