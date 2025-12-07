Helena Prestes e Javier Martinez travolti da una fake news: “La vita reale chiama”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro a distanza di otto mesi dalla fine del Grande fratello, dove entrambi sono arrivati nella fasi finali. La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono rimasti vittima di una fake news nel corso della giornata di ieri 7 dicembre. A riportare il tutto è stata Deianira Marzano che ha pubblicato il commento di un utente che ha scritto: “Ho saputo che Helena Prestes e Javier Martinez sono in crisi“. Di qui, è arrivata la replica dell’esperta di gossip, che ha preso le difese della coppia nata all’interno del reality show targato Mediaset. La donna ha scritto: “Ma non è vero, si stanno solo preparando per un evento che arriva a breve e con le feste di Natale alle porte devono anche incastrare un piccolo viaggio. E’ normale che per qualche giorno siano meno presenti. La vita reale chiama e non si può stare sempre su Instagram.”

Helena Prestes e Javier Martinez tra pettegolezzi infondati e attacchi social

Gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans in rete – sono rimasti vittima di una fake news. Non è la prima volta che Helena Prestes e Javier Martinez finiscono al centro di pettegolezzi infondati o attacchi di haters sui social. Proprio la modella brasiliana aveva difeso di recente la sua relazione con il pallavolista argentino, con il quale ha appena festeggiato i 10 mesi. La donna aveva scritto rispondendo ad un haters, che l’aveva accusata di non rispettare il compagno che non apprezzava essere postato sui social: “Niente ma niente di ciò che scrivi ha un senso. Non sai nulla di me, di noi. Non ho bisogno e non seguo consigli, questa piattaforma è mia. Noi facciamo quello che vogliamo e non quello che pensi sia giusto tu. Mi dispiace pensa alla tua vita che forse è meglio.”