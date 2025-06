Helena Prestes e Javier Martinez stanno ancora insieme? Le foto scaccia crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono al centro di un caso mediatico che li vede coinvolti con l’ex fidanzato di lei. Tutto è iniziato quando Carlo Motta ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha rivelato di essersi visto con la modella brasiliana dopo il Grande Fratello. Non contento, l’uomo ha deciso di rilasciare un’intervista a Fanpage per raccontare la sua versione. L’uomo ha dichiarato: “Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite. Io non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, però lei ha sempre cercato di tenermi nascosto, diceva che non voleva che si sapesse che ci vedevamo.” Alla domanda, se Javier Martinez fosse al corrente dei suoi incontri con la modella brasiliana, il modello ha dichiarato: “Helena Prestes mi disse che lui l’aveva scoperto, mi disse che aveva visto anche le conversazioni.”

Helena Prestes e Javier Martinez beccati insieme a Milano dopo le dichiarazioni bomba di Carlo Motta

A distanza di alcune ore dalle dichiarazioni bomba di Carlo Motta, Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di rompere il silenzio a loro modo. Dopo la storia su Instagram condivisa dal pallavolista argentino che prende in giro gli haters, gli Helevier sono stati beccati in una nota libreria di Milano a comprare dei libri nel tardo pomeriggio di ieri 5 giugno. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano nella sua pagina Instagram, la coppia sarebbe stata vista sorridente ed in atteggiamenti complici nonostante il caos mediatico che li ha coinvolti a causa delle dichiarazioni di Carlo Motta. Foto che hanno almeno per il momento scacciato voci di una probabile rottura o una crisi.